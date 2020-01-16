Orhangazi'de okuma yazma seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhangazi'de okuma yazma seferberliği - Son Dakika

Orhangazi'de okuma yazma seferberliği

7 saat önce

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yeni bir kurs programı başlattı.

Orhangazi'de okuma yazma seferberliği, System.String[]

Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yeni bir kurs programı başlattı. Geçen yıllarda yapılan ve çok sayıda vatandaşın okur yazar yapıldığı kurslar bu yıl da gerçekleştiriliyor. Orhangazi HEM, okuma yazma kursları ile ilgili mahalle muhtarları ile işbirliği halinde çalışmaları gerektiğini belirtti.


Orhangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçeye bağlı 31 Mahallenin Muhtarı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun'un yanı sıra tüm mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Orhangazi HEM Müdürü Bilal Kuzu, müdürlüğün geçen yıl ve bu yıl yürüttüğü kurs çalışmaları ile ilgili muhtarlara bilgi aktardı. Bilal Kuzu, bu yıl özellikle okuma yazma kursları konusunda daha fazla mesai harcayacaklarını belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen okuma yazma kurslarında geçen yıl 52 ayrı kurs açtık. Bu kurslarda 210 kursiyere okuma yazma öğretip belge verdik. Bu yıl şu ana kadar 15 ayrı kursta 61 kursiyerimizi okur yazar yaptık. Bu rakam geçen yılın oranının altında. Dolayısıyla bu yıl mahalle muhtarlarımıza daha fazla iş düşüyor. Okuma yazma kursları için vatandaşların bize gelmesini beklemeden biz onlara ulaşacağız ve bu oranları daha da yukarı çekeceğiz" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun ise HEM'in kursları konusunda en önemli paydaşlarından ve iş ortaklarından birisinin de mahalle muhtarları olduğunu ifade ederek, "Bu konuda tüm muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. El birliği ile hem okuma yazma kursları hem de diğer kurslarımıza katılımı daha da fazla artırmak için muhtarlarımızın daha fazla önem vermesi gerekiyor" diye konuştu.


Toplantı muhtarlar ile HEM müdürlüğünün karşılıklı görüş alışverişleri ile sona erdi. - BURSA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu
İşte asit yağmurlarından korunmanın yolları Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Fatih'te kaybolan çocuğa montunu giydiren zabıta konuştu - Son Dakika
17:18 Kahramanmaraş'ta 2019'da 12 milyon 958 bin muayene gerçekleştirildi - Son Dakika
17:18 Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve... - Son Dakika
17:18 Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika
17:13 Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:21:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhangazi'de okuma yazma seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]