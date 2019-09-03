Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muharrem K. (61) idaresindeki 34 KV 3101 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolunda karşı yönden gelen Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, savrulan motosiklette bulunan sürücü Eren Dinkçi ile Erkan Yoldoruk (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacağı koptuğu öğrenilen Yoldoruk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Dinkçi'nin tedavisi ise Orhangazi'de sürüyor.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı "Dünyanın en nefret edilen insanı" olarak damgalanan Justin Bieber, Instagram'dan duygusal paylaşım yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]