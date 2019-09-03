Orhangazi'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sürücü Dinkçi'nin tedavisi ise Orhangazi'de sürüyor.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacağı koptuğu öğrenilen Yoldoruk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada, savrulan motosiklette bulunan sürücü Eren Dinkçi ile Erkan Yoldoruk (48) yaralandı.

Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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