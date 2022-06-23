Orhangazi'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Enes K. (19) idaresindeki 06 AC 0594 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi'nde eşi ve oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Demirel'e (48) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre savrularak yaralanan Demirel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
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