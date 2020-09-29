Orhangazi'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İznik Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Renda idaresindeki 16 VS 483 plakalı motosiklete, Yalova yönüne giden Süleyman Akgül'ün kullandığı 16 VA 005 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Renda ve arkasında bulunan Halil İbrahim Adıgüzel yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:27 - Kaynak: AA
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