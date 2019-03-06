Orhangazi'de Otoyolda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonun başka bir kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonun başka bir kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.



Bahattin Daldagül (30) idaresindeki 16 KIU 38 plakalı kamyon, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi kesiminde aynı yöne giden Mustafa Tunç'un (45) kullandığı 20 RF 589 plakalı kamyona arkasından çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Daldagül yaralandı.



İtfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralı, daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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