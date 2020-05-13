Orhangazi'de parklara giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

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Orhangazi'de parklara giriş çıkışlar kapatıldı
6 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan park ve dinlenme alanlarında oluşan insan kalabalıklığını dağıtarak, bu alanlara giriş ve çıkışları kapattı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan park ve dinlenme alanlarında oluşan insan kalabalıklığını dağıtarak, bu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Bursa'da dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle park ve bahçelere gitti. Ancak salgın sürecinde daha önceden kapatılan parklardaki oluşan yoğunluk sebebiyle polis ekipleri harekete geçti. Aileleri ve çocukları uyaran ekipler, parklarda oluşan insan yoğunluğunu dağıttı. Park ve dinlenme alanlarına giriş çıkışlar ise şeritlerle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:55 Kaynak: DHA
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