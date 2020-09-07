Orhangazi'de seyir halindeki cip alev aldı - Son Dakika

Araçta çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı mevkisindeki Gedelek Viyadüğü üzerinde 34 VE 0208 plakalı cipten dumanlar çıktığını gören sürücü Muzaffer Kutlu , aracı emniyet şeridine çekip yanındaki kişiyle indi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu