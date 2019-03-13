Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Su Kesintisi

Orhangazi'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi ve civarında 14.03.2019 - 13.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bursa, Orhangazi, Güncel
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