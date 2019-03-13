Orhangazi'de Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Fatih Mahallesi, Örnekköy Mahallesi ve civarında 14.03.2019 - 13.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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