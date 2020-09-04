Orhangazi'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy Mahallesi , Cihanköy Mahallesi ve Ortaköy Mahallesi ile civarında 07.09.2020 tarihinde 10: 00 - 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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