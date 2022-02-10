Orhangazi'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü, yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Meryem A. idaresindeki 77 EE 461 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Takla atarak yol kenarına yan yatan araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralanan Meryem A, 112 Acil Servis Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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