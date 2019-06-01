Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de tarım arazisinde yangın
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Orhangazi'de tarım arazisinde yangın

26 dakika önce

Orhangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Orhangazi'de tarım arazisinde yangın, System.String[]
Orhangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Yeniköy Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı.
Belediye itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, arazinin yanındaki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayda yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:49 Kaynak: AA
Yeniköy Mahallesi, Orhangazi, Güncel
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