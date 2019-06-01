Orhangazi'de tarım arazisinde yangın
26 dakika önce
Orhangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Orhangazi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:49 Kaynak: AA
ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. Yeniköy Mahallesi
'ndeki bir tarım arazisinde, saman balyalarının henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı.
Belediye itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, arazinin yanındaki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayda yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
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