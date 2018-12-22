Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan minibüs, yaşlı adama çarptı.

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan minibüs, yaşlı adama çarptı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde "Turist Yolu" mevkisindeki bir tamirhanenin önünde kaldırımda geri manevra yapmaya çalışan Ersan Akçal (36) idaresindeki 34 DP 6034 plakalı minibüs, bu sırada eşi ile kaldırımda yürüyen Yaşar Şenkul'a (79) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şenkul, yaralandı.

Şenkul, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Muradiye Mahallesi, Bursa, Orhangazi, Güncel
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