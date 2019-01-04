Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

36 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa Karayolu'ndaki Turist Yolu mevkisinde, Suriyeli Talha Al Abdalla (13), annesi ve akrabalarıyla yolun karşısına geçmek istedi.

Orta refüjden aniden yola fırladığı iddia edilen çocuğa Bursa istikametine seyreden Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralı, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Yalova, Bursa, Orhangazi, Güncel
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