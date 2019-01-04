Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa Karayolu'ndaki Turist Yolu mevkisinde, Suriyeli Talha Al Abdalla (13), annesi ve akrabalarıyla yolun karşısına geçmek istedi.
Orta refüjden aniden yola fırladığı iddia edilen çocuğa Bursa istikametine seyreden Semih Y. idaresindeki 16 VV 939 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralı, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.