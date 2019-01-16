Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, annesi ve kardeşi ile yürüyen 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, annesi ve kardeşi ile yürüyen 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca
Caddesi'nde kardeşi ve annesi ile Gazi Orhanbey Camii önünde yürüyen 4 yaşındaki Zeliha Arba'ya aynı istikamette seyreden bir motosiklet çarptı.
Kazanın ardından Arba'nın yanına gelen motosikletin sürücüsü, vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Düşen ve başından yaralanan Arba, olay yerine gelen 112 Acil Servis
Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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