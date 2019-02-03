Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

30 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Ali Alkan (91) idaresindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi Kavşağı'nda Erdinç Balaban'ın (40) kullandığı 16 EDJ 95 plakalı kamyonete arkasından çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Alkan, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:14 Kaynak: AA

İznik, Balaban, Bursa, Orhangazi, Güncel
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