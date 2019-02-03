Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
30 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Ali Alkan
(91) idaresindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil, Orhangazi- İznik
kara yolu Keramet Mahallesi Kavşağı'nda Erdinç Balaban
'ın (40) kullandığı 16 EDJ 95 plakalı kamyonete arkasından çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Alkan, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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