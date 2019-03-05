Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa- Yalova
kara yolunda seyreden Bayram Ali Dereli
(71) idaresindeki 16 RAF 47 plakalı motosiklet, Temel Usta'nın (27) kullandığı 16 KOP 82 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Dereli, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:55 Kaynak: AA
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