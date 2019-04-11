Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şarampole savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
'nın Orhangazi
ilçesinde şarampole savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Halit Gürbüz
(36) idaresindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa- İstanbul
kara yolu Gedelek Altı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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