Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

34 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şarampole savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şarampole savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Halit Gürbüz (36) idaresindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa- İstanbul kara yolu Gedelek Altı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Halit Gürbüz, Bursa, Orhangazi, Güncel
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