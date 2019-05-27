Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı
4 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:45 Kaynak: AA
'nın Orhangazi
ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sezer
(42) idaresindeki 16 ARR 99 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi
kavşağında refüjdeki kaldırıma çarptı ve devrildi.
Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Sezer ve annesi Lütfiye Sezer (63), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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