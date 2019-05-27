Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı

Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı

4 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sezer (42) idaresindeki 16 ARR 99 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi kavşağında refüjdeki kaldırıma çarptı ve devrildi.
Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Sezer ve annesi Lütfiye Sezer (63), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:45 Kaynak: AA
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