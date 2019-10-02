Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı
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Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı

2 saat önce

Orhangazi ilçesinde bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Orhangazi'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Orhangazi ilçesinde bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.S. (58) idaresindeki 77 AL 531 plakalı otomobil, Bursa- Yalova kara yolunun Eski Kaymakamlık Lojmanı mevkisinde kırmızı ışıkta duran Recai Şengül'ün (45) kullandığı 33 KL 1929 plakalı otomobile arkasından çarptı.

Kazada, sürücülerden A.S. ile aynı araçtaki M.Ş. (57) yaralandı.

Alkollü oldukları belirlenen ve sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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