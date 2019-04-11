Orhangazi'de Trafik Kazası - Bursa

Kaza sabah 10: 00 sıralarında Bursa-İstanbul karayolu Gedelek Altı mevkiinde meydana geldi.

Kaza sabah 10: 00 sıralarında Bursa-İstanbul karayolu Gedelek Altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Halit Gürbüz (36) idaresindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil Bursa'dan Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yağmurdan dolayı yolda kayan otomobil yan yola çıktı. Kazayı farkeden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevkedildi. Yaralı otomobil sürücüsü Halit Gürbüz araç içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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