Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.İ. (21) adlı kadın ile Ö.K. (34) ve S.E.K'yi (31) yakaladı. Zanlıların üst aramasında ve iş yerleri ile evlerinde satışa hazır 21,87 gram metamfetamin maddesi, 8,18 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam aparat ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 30 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ. ve S.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ise serbest bırakıldı.

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