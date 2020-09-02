Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobile durdurdu.

Araçta bulunan T.Ç'nin (22) üzerinde, otomobilde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 17 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.