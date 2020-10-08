Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
08.10.2020 14:45
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin uygulamalar sırasında 8 kişinin üzerlerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplam 11,97 gram uyuşturucu, iki hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden, M.B. tutuklandı.
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