Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları rutin uygulamalar sırasında 8 kişinin üzerlerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplam 11,97 gram uyuşturucu, iki hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden, M.B. tutuklandı.