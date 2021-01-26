- Orhangazi'de yatırımlar hız kazandı - Son Dakika

- Orhangazi'de yatırımlar hız kazandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'de yapımı devam eden kültür merkezi, yağmur suyu hatları, su deposu imalatları ve arıtma tesisinin güçlendirilmesi gibi projelere hız verdi. Orhangazi'deki yatırımları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "E lbirliğiyle hiçbir fitne ve fesada fırsat vermeden canla başla Orhangazi'yi daha ileri noktaya taşımak için gayret edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bursa'nın 17 ilçesinde de ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'de yapımı devam eden çalışmalara hız verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve meclis üyelerinin de katıldığı koordinasyon toplantısında ilçede devam eden yatırımları değerlendirdi. Toplantı sonunda açıklama yapan Başkan Aktaş, "Orhangazi'de yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla alakalı genel bir değerlendirme yaptık. Altyapı ile alakalı eksik konularımız vardı. Yağmur suyu hattı çalışmamıza ilave olarak taşkın olan bölgelerle alakalı takviyeler olacak. Yine kültür merkezimiz ile alakalı süreç biraz uzadı. Ama artık ciddi hız verdik. Nasip olursa Mayıs Haziran gibi meydanın ve dükkanları olduğumu bölümü tamamlayacağız. Bu arada arıtma tesisinin yetersizliği ile alakalı Orhangazi'de beklenti var. Özellikle zeytin sezonu olması hasebiyle de dönem dönem sıkıntılara sebep olabiliyor. Arıtma tesisi ile alakalı arıtmanın tevzi ile alakalı çok külliyatlı, çok büyük bir ihaleye olacak. İnşallah nasip olursa birkaç ay içerisinde yapmış olacağız" dedi.

Fitne ve fesada yer yok

Orhangazi Belediyesi'nin de gerek merkeze gerekse kırsala yönelik devam eden çalışmaları olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Özellikle TOKİ yolu ile alakalı beklenti var. Bizde özellikle önce burada kademeyi güçlendirerek bu yaz 2021 ve 2022 sürecinde yol çalışmaları ve altyapı çalışmalarını makine-ekipmanı artırarak yoğunlaştırmış olacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerek Büyükşehir Belediyesi ve Orhangazi Belediyesi gerekse de milletvekillerimizle insanımıza arzu edilen bir Orhangazi'yi yaşatabilmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. El birliği içerisinde hiçbir fitne ve fesada fırsat vermeden canla başla Orhangazi'yi, Bursa'yı daha ileri noktaya taşımak için gayret edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Büyükşehir'den ciddi destek

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeye olduğu gibi Orhangazi'ye önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Işık, "Yaptığımız toplantı neticesinde ortaya konan konularla alakalı Büyükşehir'den ciddi destekler alabileceğimizi gördük. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bursa'mızın göz bebeği Orhangazi, Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı. Dolayısıyla çok önemli bir yer. Onun için gerek şehir içinde gerek kırsalda Büyükşehir'in tüm imkanlarıyla Orhangazi'de olması bizi açıkçası çok güçlendiriyor. Bizler de Ankara'dan elimizden geldiği kadar bölgemize faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçeye katkılarından ötürü hem Başkan Aktaş'a, hem de bölge milletvekili Zafer Işık'a teşekkür etti.

Sahada inceleme

Başkan Aktaş, belediye binasındaki toplantının ardından beraberindeki Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Daha sonra inşaatına hız verilen kültür merkezini ziyaret eden Başkan Aktaş, meydan ve dükkanların olduğu bölümü Mayıs Haziran ayı gibi bitirmeyi, yıl sonuna kadar da projeyi bütünüyle hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Daha sonra İznik yolu üzerindeki inşaatı devam eden yağmur suyu hattı çalışmasını inceleyen Başkan Aktaş, yaklaşık 7,5 milyon TL'ye mal olacak çalışma kapsamında İznik yolu üzerinden Orhangazi ilçe merkezine doğru olan güzergahta yaklaşık 1400 metre uzunluğunda, 1600 ve 1400 çaplı yağmursuyu hatlarının imalatı yapılacağını ifade etti.