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Son Dakika Güncel Orhangazi'de zeytin festivali düzenlendi

Orhangazi'de zeytin festivali düzenlendi

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "41. Orhangazi Zeytin Festivali" gerçekleştirildi.

Orhangazi'de zeytin festivali düzenlendi, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "41. Orhangazi Zeytin Festivali" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet alanındaki festival kapsamında zeytin bahçe bakımı, zeytin dane, zeytinyağlı yemek, kompozisyon, fotoğraf ve kervan geçiş yarışmaları düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter takımlarının konser verdiği programda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa bölgesinin en önemli tarım ürününün zeytin olduğuna vurgu yaptı.

Programda konuşan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ise cumhuriyet tarihinde ilk kez bu yıl zeytin dane desteği verildiğini belirterek bu konu emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine teşekkür etti.

Festivalde halk oyunları ekipleri ve mehteran ekibi gösterilerini sahneledi.


Programda, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festivale AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Zafer Işık, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız de katıldı.

Orhangazi, Zeytin, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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