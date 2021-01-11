Orhangazi'deki Nadır Deresi'nin ıslah çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Nadır Deresi'nin ıslah çalışmaları tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre DSİ, Bursa'ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeyi sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Orhangazi Nadır Deresi ıslahı kapsamında yürütülen çalışmaları tamamladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla Orhangazi ilçemizin taşkın riski azaltılmış oldu. İş kapsamında çift taraflı 1200 metre beton duvar ve 4 köprü imalatı bitirilerek fiziki olarak yüzde 100 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tamamlanmıştır. Orhangazi ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.