Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip - Son Dakika

Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip

07.03.2021 13:49

Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren, bünyesinde ev hanımından, öğretmene, mühendisten, esnafa kadar bir çok kadının halk oyunları eğitimi aldığı Orhangazi Halk Dansları Topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir...

Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren, bünyesinde ev hanımından, öğretmene, mühendisten, esnafa kadar bir çok kadının halk oyunları eğitimi aldığı Orhangazi Halk Dansları Topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir klip hazırladı. Bir çok meslekten kadın ve erkeğin mesajlarının yer aldığı klip büyük beğeni topladı.

Orhangazi'de uzun süredir faaliyet gösteren, bünyesinde bir çok yaş grubunda halkoyunları eğitimleri veren Orhangazi Halk Dansları Topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir klip hazırladı. Daha önce ev hanımından mühendise, öğretmenden esnafa kadar bir çok yetişkin kadına da halkoyunları eğitimleri veren ORHAD'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klibinde bir çok meslekten kadının mesajları yer verdi. Son bölümde farklı mesleklerden erkeklerin de mesajlarının yer aldığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. ORHAD Organizatörü Nubar Erkan İlkme ORHAD olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bünyemizde yetişkin ev hanımları ve farklı mesleklerden oluşan halkoyunları ekibimiz var. Bu ekibimizle birlikte ilçenin farklı kesimlerinden çok sayıda meslekten kadınlarımızla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı vermek istedik dedi.

Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip
Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip

Dünya Kadınlar Günü, Orhangazi, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halk Oyunları grubundan kadınlar gününe harika klip - Son Dakika


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