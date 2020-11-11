Orhangazi ilçesinde kivi hasadı başladı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kivi bahçelerinde hasat başladı.

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı ve beraberindekiler, ilçedeki kivi bahçelerini gezerek kivi topladılar.

Kivi bahçesi sahipleri ile görüşen protokol üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hamit Aygül, kivi üretiminin Orhangazi ve bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, özellikle ekonomiye önemli katkı yaptığını söyledi.

Üreticilerin bahçelerini son derece bilinçli bir şekilde hazırladığını ifade eden Aygül, ileri teknoloji tarım üretimi yapıldığını, bunun da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kaymakam Özçakıcı ise bu yıl Orhangazi genelinde yaklaşık 7 bin ton civarında kivi üretimi beklediklerini dile getirerek, "Kivi içerdiği mineral ve c vitamini ile önemli bir besin maddesi. Kivi üretimi Orhangazi ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor." dedi.