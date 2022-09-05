Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu - Son Dakika
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Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu

05.09.2022 16:35
Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu

Orhangazi-İznik Karayolu Otoyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ana yolda U dönüşü yapmak isterken aynı yönde gitmekte olan hafif ticari araçla çarpıştı.

Orhangazi- İznik Karayolu Otoyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ana yolda U dönüşü yapmak isterken aynı yönde gitmekte olan hafif ticari araçla çarpıştı. Saat 14.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Familya Otel yakınlarında meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ahmet Zeybel (65) idaresindeki 41 U 4052 plakalı otomobil İznik'ten Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, ana yol üzerinde aniden U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Necati Coşkun (60) idaresindeki 16 ANG 023 plakalı hafif ticari araç hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araç da yoldan çıkarken, kazada U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü Ahmet Zeybel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Orhangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu - Son Dakika
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