Orhangazi mahallesi güzelleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Orhangazi mahallesi güzelleşiyor - Son Dakika

Orhangazi mahallesi güzelleşiyor

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.

Orhangazi mahallesi güzelleşiyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve kilit parke taşı çalışmaları ile Orhangazi Mahallesi güzelleşiyor.


Şehrin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerek enerji ve altyapı firmalarının çalışmaları ile bozulan kaldırım ve sokaklar gerek kullanım ömrü biten alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile mahalle güzelleşiyor. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Orhangazi, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:08 Kaynak: İHA
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