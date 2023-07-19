Orhangazi Mahallesi Sakinleri Üst veya Alt Geçit İstiyor - Son Dakika
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Orhangazi Mahallesi Sakinleri Üst veya Alt Geçit İstiyor

19.07.2023 17:50

Orhangazi Mahallesi sakinleri, Kütahya yolu üzerinde yaşanan ölümlere neden olan sorunların çözülmesini talep ediyor. Muhtar İhsan Çağlar, Karayollarının yaptığı yaya geçidinin işe yaramadığını ve üst veya alt geçit yapılması gerektiğini belirtti. Çağlar, ölümlü kazaların yaşandığı bölgede sinyalizasyon olmadığını ve araçların kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. Mahalle halkı, yetkililerden taleplerine yanıt vermelerini istiyor.

Eskişehir Orhangazi mahallesi sakinleri Kütahya yolu üzerinde yaşanan ölümlere neden olan sorunların artık çözülmesini istedi. İlgililere seslenen Orhangazi Muhtarı İhsan Çağlar bir an önce üst veya alt geçit yapılması gerektiğini söyledi.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI"

Muhtar Çağlar, Karayollarının Kütahya yoluna demir brandalar konduğunu, yapılan yaya geçidinin ise trafik ışıklarına kimse uymadığı için çözüm olmadığını aktardı. Yapılan yaya geçidinin hiç bir işe yaramadığını ve göstermelik olduğunu ifade eden Çağlar, "Orhangazi Karabayır tarafında da yolda sinyalizasyon yok, 4 şerit var geliş gidiş vatandaş nereden nasıl geçeceğini bilmiyor, burada çok sayıda ölümlü kaza yaşandı, artık bu soruna bir çare bulunsun" dedi.

Orhangazi Mahallesi sakinleri üst veya alt geçit istiyor

"ARTIK SESİMİZİ DUYUN"

Sorunun çözümü için alt veya üst geçit yapılması gerektiğini belirten Muhtar İhsan Çağlar, şunları söyledi: "Bir sene önce demiryolu yapıldı, sonra vatandaş karşıya geçmesin diye Karayolları bu demirleri taktı. Ama bu çözüm değil. Okullar yolun üstünde çocuklar buradan geçiyor. Yetkililere başvurdum, dilekçeler yazdım ama bölünmüş yollarda bin 500 araç 500 yayanın geçmesi gerektiğini, bu sayılara ulaşılmadığı için köprü yapılmadığı yanıtını verdiler. Ben burada durup araçları yayaları mı sayayım. Bizim haklı talebimize yanıt versinler, çünkü bu Kütahya yolu üzerinde ölümlü kazalar yaşanıyor, bu ışıkları da kimse dikkate almıyor, araçlar kırmızı ışıkta geçiyor. Artık sesimizi duyun, mahalle halkının taleplerinin gereğini yapın."

Orhangazi Mahallesi sakinleri üst veya alt geçit istiyor

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Durumun ciddiyetine dikkat çekmek isteyen vatandaş sıkıntısını sosyal medyadan da dile getiriyor. Halk yetkililerin konuya bir an önce çözüm bulmasını istiyor.

Orhangazi Mahallesi sakinleri ölüm saçan yol için üst veya alt geçit istiyor
Orhangazi Mahallesi sakinleri üst veya alt geçit istiyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: toplanın pankart açın yolları kesin sesinizi duyurun hemen yapılır. hiçbirşey yapmayıp sadece istemekle yapılmaz. kimse yapmaz. aglayıp bagırmayıp susana emzik yooook. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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