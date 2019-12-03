Orhangazi Müftülüğünden 47 engelliye tekerlekli sandalye bağışı

Orhangazi ilçesinde müftülük tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyaya bağışlanan 47 tekerlekli sandalye, Orhangazi Sakatlar Derneğine teslim edildi.

Dernek binası önünde gerçekleştirilen törene, Orhangazi Kaymakamlığına vekalet eden Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, diğer protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dönmez ve Aydın'ın ardından katılımcılara hitap eden Dernek Başkanı Emrullah Akçay, Orhangazi Müftülüğünün geçen yıl 43, bu sene de 47 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere derneğe kazandırdığını söyledi.

Müftü Tuna ise İslam dininin engellilere verdiği önemi anlattı.

Bu arada, protokol üyeleri töreni, tekerlekli sandalyelere oturarak izledi. Dernek Başkanı Akçay, bu farkındalık dolayısıyla ilçe idarecilerine teşekkür etti.