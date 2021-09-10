Orhangazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Şehitlik Anıtı'ndaki törenlerde de anıta çelenk sunuldu ve dua edildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Bekir Aydın, 10 Eylül 1922'deki Kurtuluş Savaşı süreci ve günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet Alanı'nda ve Alis Yürüyüş Yolu'ndaki Şehitlik Anıtı'nda program düzenlendi. Cumhuriyet Alanı'ndaki törene Kaymakam Süleyman Özçakıcı , Belediye Başkanı Bekir Aydın , Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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