Son Dakika Haberleri: Orhangazi'nin Yeni Başkanı: Çiçek Yollamayın, Belediyeye Bağış Yapın

Orhangazi'nin Yeni Başkanı: Çiçek Yollamayın, Belediyeye Bağış Yapın

28 dakika önce

BURSA'da Orhangazi Belediyesi Başkanlığı'na seçilen AK Partili Bekir Aydın, kutlama çiçeği yerine belediyeye bağış yapılması çağrısında bulundu.

Orhangazi'nin Yeni Başkanı: Çiçek Yollamayın, Belediyeye Bağış Yapın, System.String[]
BURSA'da Orhangazi Belediyesi Başkanlığı'na seçilen AK Partili Bekir Aydın, kutlama çiçeği yerine belediyeye bağış yapılması çağrısında bulundu.

Bursa Orhangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen Bekir Aydın, görevinin ilk gününde kendisine kutlamada bulunmak isteyenlere çağrıda bulundu. Aydın, yeni görevi vesilesiyle kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlere, Orhangazi Belediyesi'ne katkı sağlamak amacıyla bağış yapılması çağrısında bulundu. Başkan Bekir Aydın, "Tarafıma kutlama ve tebrik amaçlı olarak çiçek gönderecek hemşehrilerimin, belediyemizin giriş katında bulunan veznelere makbuz karşılığında şartsız bağışta bulunmasını önemle rica ederim" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:49 Kaynak: DHA

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