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Son Dakika Spor Orhangazi Spor Salonu'na çalışmalar devam ediyor - Son Dakika Spor

Orhangazi Spor Salonu'na çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonunda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Orhangazi Spor Salonu'na çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonunda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları hızla süren ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun iç kısım işlerine başlayan Büyükşehir ekipleri, dış cephe çatı kenet kaplama işlerini tamamlamak için hummalı şekilde çalışıyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden spor salonunun mekanik ve elektrik işleri devam ederken dış cephe çatı kenet kaplama işleri tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. İç kısımda spor salonunun olduğu ve diğer bölümlerin saten sıva işlerine de başlayan Büyükşehir ekipleri, spor salonunun işlerinin büyük bir bölümünü tamamladı. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.


Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Orhangazi, Körfez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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