Son Dakika Haberleri: Orhangazi Spor Salonu'nda Çalışmalar Sürüyor

Orhangazi Spor Salonu'nda Çalışmalar Sürüyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonunun çelik konstruksiyon montaj çalışmaları sürüyor.

Orhangazi Spor Salonu'nda Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonunun çelik konstruksiyon montaj çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu salonlardan birini de Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi için yapıyor. Spor salonunun zemin kat hasırlı beton imalatı tamamlanırken çelik kolonların montaj çalışmaları sürüyor.

Körfez'de yaşayan 50 bin gencin yararlanabileceği Körfez İlçesi Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun geçtiğimiz ayda yapılan temel atımından sonra işler hummalı şekilde devam ediyor. Son olarak yapının zemin kat betonları tamamlandı. Tribün kalıbı da kurulan yapının çelik kolonları da hızla yerlerine kondu. İzolasyon ve koruma duvar işlerini de hummalı şekilde yapan ekipler, çelik konstrüksiyon imalatını kısa süre zarfında tamamlayacak.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Körfez, Orhangazi, Spor
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