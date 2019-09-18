Orhangazi Spor Salonu'nun iç kısım çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunun dış cephe çatı kaplama işleri devam ederken iç kısım işlerine de başlandı.



Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları hızla süren ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun dış cephe çatı kaplama işlerine devam eden ekipler, spor salonunun bulunacağı alan ile tribün yapım işine başladı. Devam eden işler dışında ekipler, tesisin iç duvarlarının da alçı sıva imalatlarını yapıyor.



Tribün alanının kaba inşaatı tamamlandı



Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa ettiği okul tipi spor salonların bir yenisini de Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi yanına inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu salonları vatandaşın da kullanımına sunuyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden spor salonunun dış cephe çatı kaplama imalat işleri devam ediyor. Dış cephenin ve çatının tamamlanmasına az zaman kalırken Büyükşehir ekipleri, kompozit kaplama imalatlarını da epeyce ilerletti. İç kısımda bulunan spor salonunun bulunacağı alan yapım işine de başlayan ekipler, tribün bölümünün kaba inşaatını tamamladı. Ayrıca iç kısım da gaz beton duvar imalatları hummalı şekilde sürüyor.



Bin 600 metrekarelik kapalı alan



Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak.



Fiba onaylı zemin



Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak. - KOCAELİ