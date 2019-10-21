Son Dakika Haberleri: Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı
Son Dakika Güncel Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı

Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı

1 saat önce

Kocaeli Büyyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi kapalı spor salonunun saha ve tribün yapım işine başladı.

Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı, System.String[]

Kocaeli Büyyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunun saha ve tribün yapım işine başladı.


Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu saha ve tribün yapım çalışmalarına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bin 100 metrekare alan üzerine kompozit kaplama imalatına devam edilirken, elektrik tavanları çekilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında spor salonunun bulunacağı alan ile tribün yapım işleri de devam ediyor. Spor salonun iç duvarlarında alçı sıva işleri sürerken tribünün üst kısmındaki betopan duvar imalatları için de profil karkas imalatı yapılıyor.


Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak. - KOCAELİ

Orhangazi, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi
Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]