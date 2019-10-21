Orhangazi Spor Salonu'nun tribün yapım işi başladı

Kocaeli Büyyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunun saha ve tribün yapım işine başladı.



Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu saha ve tribün yapım çalışmalarına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bin 100 metrekare alan üzerine kompozit kaplama imalatına devam edilirken, elektrik tavanları çekilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında spor salonunun bulunacağı alan ile tribün yapım işleri de devam ediyor. Spor salonun iç duvarlarında alçı sıva işleri sürerken tribünün üst kısmındaki betopan duvar imalatları için de profil karkas imalatı yapılıyor.



Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak. - KOCAELİ