Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi - Son Dakika

Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonu çalışmalarında sona gelindi.

Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonu çalışmalarında sona gelindi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları amacıyla son olarak bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda işlerin büyük bir bölümü tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde dış cephesini bitiren ve üstünde yer alacak figürleri de yerine koyan Büyükşehir ekipleri, seramik kaplama imalatını da tamamladı. Lambri montajını tamamlamak için çalışan ekipler, mekanik ve elektrik, saten, asma tavan imalatı ve alüminyum doğrama montaj işlerine de devam ediyor.


Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. - KOCAELİ

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüs duraklarında "virüs" önlemi
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]