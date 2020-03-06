Orhangazi Spor Salonunda sona gelindi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne kazandırdığı kapalı spor salonu çalışmalarında sona gelindi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları amacıyla son olarak bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda işlerin büyük bir bölümü tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde dış cephesini bitiren ve üstünde yer alacak figürleri de yerine koyan Büyükşehir ekipleri, seramik kaplama imalatını da tamamladı. Lambri montajını tamamlamak için çalışan ekipler, mekanik ve elektrik, saten, asma tavan imalatı ve alüminyum doğrama montaj işlerine de devam ediyor.



Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. - KOCAELİ