Orhangazi Tüneli'nde araç yandı - Son Dakika

İstanbul- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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