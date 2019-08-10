Son Dakika Haberleri: Orhangazi tünelinde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu
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Orhangazi tünelinde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu

8 dakika önce

Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.

Orhangazi tünelinde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu, System.String[]
Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gebze - Orhangazi arasındaki Orhangazi Tüneli içerisinde Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracı son anda terk eden sürücü ve yanındaki yolcular canlarını zor kurtarırken alev alev yanan araç yüzünden tünelde araç trafiği durdu. 1 saat boyunca kapalı kalan tünel sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yanan aracın yolun kenarına çekilmesiyle birlikte trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. - BURSA
Orhangazi, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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