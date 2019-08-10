Orhangazi tünelinde yanan otomobil trafiğin 1 saat durmasına sebep oldu

Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.

Kurban bayramı öncesinde hizmete açılmasıyla birlikte bayram trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda tünel içerisinde yaşanan araç yangını trafiğin 1 saat boyunca durmasına sebep oldu.



Edinilen bilgiye göre, Gebze - Orhangazi arasındaki Orhangazi Tüneli içerisinde Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracı son anda terk eden sürücü ve yanındaki yolcular canlarını zor kurtarırken alev alev yanan araç yüzünden tünelde araç trafiği durdu. 1 saat boyunca kapalı kalan tünel sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yanan aracın yolun kenarına çekilmesiyle birlikte trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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