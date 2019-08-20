Orhangazi'ye sağlıklı beslenme ofisi
36 dakika önce
Bura'nın Orhangazi ilçesine "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi" kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
Bura'nın Orhangazi
ilçesine "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi" kuruldu. Sölöz
Mahallesi Muhtarı Hasan Avcu
'nun kızı Elif Avcu tarafından Tozkoparan
Caddesi girişinde hizmete giren ofis törenle açıldı. Fidan Plaza'da hizmete giren Eliffit Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi'nin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Korkmaz
ve çok sayıda davetli katıldı. Diyetisyen
Elif Avcu, Orhangazi halkına sağlıklı beslenme hakkında danışmanlı hizmeti vereceklerini söyledi. - BURSA
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