Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri - Son Dakika

Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri

6 saat önce

Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri Çin'den dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3 binin üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan korona virüsüne karşı her sektör kendi tedbirini alıyor.

Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri, System.String[]

Orhangazili taksicilerin virüs tedbiri

BURSA - Çin'den dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3 binin üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan korona virüsüne karşı her sektör kendi tedbirini alıyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Çınar Taksi, bütün araçlarında dezenfeksiyon yaptıktan sonra gün boyu taksilerde kolonya ile temizlik yaparak virüse karşı tedbir aldı.

Orhangazi'de merkezde faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı'ndaki taksici esnafı korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Araçlarının dezenfektesini yapan taksici esnafı, gün içinde ise araçlarında özellikle müşterilerin temas ettiği noktalarda sürekli kolonya ile temizlik yapıyor. Taksici esnafı, " Türkiye'de de bir vakanın görülmesinden sonra, zaten bugüne kadar son derece titiz yürüttüğümüz araç temizliklerimizi daha da artırdık. Araçlarımız her an kullanıma hazır ve temizliği yapılmış durumda" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orhangazi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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