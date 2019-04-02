Orhaniye Mahallesine Yeni Yaşam Alanı

Şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları bir bir hayata geçirerek modern bir kent oluşturma hedefiyle her geçen gün farklı projelerin startını veren İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesinde 1000 m2 üzerinde yeni bir yaşam alanı inşa ediyor. Varışlı Sokak üzerinde muhtarlık binası önünde bulunan alan; otopark, çocuk oyun alanı, spor alanı ve yeşil alanların yer aldığı bir sosyal donatı alanı olarak düzenleniyor.

HALKIMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları birkaç gün önce başlayan projeyi yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklamalarda da bulunan Taban, "Artık havaların ısındığı ve güzel günlerin başladığı bir sürece doğru gidiyoruz. Güneşin ve hava sıcaklığının artmasıyla beraber bir taraftan bakıyorsunuz insanlar cıvıl cıvıl sokaklarda, parklarda… Bizler de kaldığımız yerden görevimize devam ediyoruz. Ben bir kez daha tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum bize olan güvenleri için. İnşallah bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Aldığımız sorumluluğun bir emanet olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ

"Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Bugün Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokaktayız. Burada mahallemizin de ihtiyacına yönelik olarak Park Bahçeler Müdürlüğümüz güzel bir çalışma hazırladı. Birkaç gün önce çalışma başladı. Biz de yerinde incelemek istedik. Burada hem mahalle sakinlerimiz için otopark hem çocuklarımız için çocuk oyun alanı ve yine spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için mini bir spor alanı, oturma alanları oluşturacağız. Bunlar mahallemizde sosyal donatı alanları ve ihtiyaç olan alanlar. Bunları biz önemsiyoruz. Gerçekten yoğun yapılaşma içerisinde çocuklarımız ve ailelerimiz için dinlenme alanlarına ihtiyaç var. Bunları aslında geçmiş 16 aylık süreçte de yapmaya çalıştık ama bugün daha da arttırmamız gerektiğini farkındayız. Tüm mahallelerimizde benzer çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

25 ARAÇLIK OTOPARK, ÇOCUK OYUN ALANI, SPOR ALANI VE YEŞİL ALAN

Başkan Taban, Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak üzerindeki sosyal donatı alanı hakkında teknik bilgileri de paylaştığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Burada yapılan çalışma hakkında bilgiler vermek istiyorum. Burada 1000 m2'lik alan üzerinde projemiz hazırlandı. 25 araçlık otopark alanı, yine ağaçlık alanımız mevcut ağaçlar korunup yenileri de ilave edilmek suretiyle hazırlanıyor. Sert zemin dediğimiz yürüyüş alanları hayata geçiriyoruz. Beraberinde burada bir çocuk oyun alanı, fitness alanı, yeşil alan ve sert zemin alanlarıyla burada güzel bir parkı hayata geçirmiş olacağız. Özellikle çocuklarımız için oynadıkları alanlarda düştüklerinde zarar görmemeleri için kauçuk zemin dediğimiz dökme kauçuk tarzı yapıları her iki alanda da hayata geçirerek mahallemize kazandırmış olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bunun farkındayız. Birkaç gün içerisinde mazbatamızı alarak tüm meclis üyelerimizle beraber çalışmalarımızı yürütmeye başlayacağız. Çalışmalarımızın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."