Orhun Ene: "Bir an önce ritme girmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhun Ene: 'Bir an önce ritme girmeliyiz' - Son Dakika Spor

Orhun Ene: "Bir an önce ritme girmeliyiz"

6 saat önce

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, "Bahçeşehir karşısında hücumda ve savunmada reaksiyonlarımız bireysel anlamda da geçti.

Orhun Ene:

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, "Bahçeşehir karşısında hücumda ve savunmada reaksiyonlarımız bireysel anlamda da geçti. Bu biraz ritimden çıktığımızın göstergesi, bir an önce ritme girmemiz lazım" dedi.


ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 77-76 mağlup ederek bu sezonki 14. galibiyetine imza atan Tofaş'ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bahçeşehir Koleji'nin iyi bir takım olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle hücum kimyaları her takım için çok zorluk oluşturacak düzeyde. Biz oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorduk ama bunun sonunda böyle olabileceğini de ben tahmin ediyordum. Çünkü koparmamız gereken yerde oyunu koparamadık. 12 sayılık farkı yakaladığımızda o maçı orada bitirmemiz lazımdı. Oyunun sonunda bu kadar hücumu kuvvetli olan bir takım bir yerde ritim buluyor" diye konuştu.


"Seviyemizi yukarı çekmeliyiz"


Lige verilen aranın da kendilerini etkilediğini ifade eden Ene, "Bu arada 9 gün antrenman yapmadık. Milli takıma giden oyuncularımız oldu, yurt dışına giden oyuncularımız oldu. Bu rotasyon bizi de kötü etkiledi. Üç tane oyuncumuz daha yeni geldi, bir tanesi de sakat geldi. Oyun içerisinde bunların sıkıntılarını tabii ki hissedecektik. Bizim için mazeret değil, bizim oyuncularımız gitsin milli takımlarda oynasın. Biz bununla mutlu oluruz. Çünkü biz kulüp olarak şampiyonluktan da, kupa kazanmaktan da öte oyuncularımızın oralarda oynamasından gurur duyarız. Faydalı olsunlar, katkı versinler. Bu bizim için hiçbir zaman mazeret değil ama bunun sonuçları da bu maçta çıkacaktı. Sonunda bir şekilde Bahçeşehir Koleji'nin hatasıyla maçı kazandık. Her ne olursa olsun kazanmak güzel bir şey ama sezon başındaki 'biz' değildik. Bunun için bir an önce kendi seviyemizi yukarıya çekmemiz lazım. Bugün bütün hücumda-savunmada reaksiyonlarımız bireysel anlamda da geçti. Bu biraz ritimden çıktığımızın göstergesi, ritme girmemiz lazım" şeklinde konuştu. - BURSA

Bahçeşehir, Orhun Ene, Tofaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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