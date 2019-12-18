Orhun Ene: "Bu maçtan dersler çıkaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhun Ene: 'Bu maçtan dersler çıkaracağız' - Son Dakika Spor

Orhun Ene: "Bu maçtan dersler çıkaracağız"

6 saat önce

Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turuna kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Orhun Ene:

Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turuna kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.


Bugünkü maçta oyuncularının çok basit nedenlerle paniklediğini aktaran Ene, " Lokomotiv Kuban, çok iyi oyunculardan oluşan çok iyi bir takım. Karşılaşmada bir şekilde onların oyununu ve organizasyonunu bozduk. İki maçta da yendik. Onları iyi zamanda da kötü zamanda da yenmiş olduk." ifadelerini kullandı.


Oyunun sonunu çok daha iyi getirebilme imkanına sahip olduklarını ancak başaramadıklarını vurgulayan Ene, şunları kaydetti:


"Serbest atış kaçırdık, preslerde top kaptırdık. O agresiflikle çalınmayan bir de faul olunca maç da kafa kafaya geldi. Maçın sonu bizim ve seyirci için stresliydi. Buralar akıllı olmamız gereken yerler. Bu kadar güzel bir maçı, festival havasında bitirecektik ama şükür turu geçtik. Bizim ve kulüp için bir ilk. Hem ben hem de oyuncularımız bu maçtan dersler çıkaracağız. Taraftarın bize verdiği katkı inanılmazdı. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz."


Pashutin: "TOFAŞ, maç boyunca bizden daha iyi mücadele etti"


Lokomotiv Kuban'ın başantrenörü Evgeny Pashutin, maçın iki taraf için de zor geçtiğini ifade etti.


Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Pashutin, şöyle konuştu:


"Hücumda iyi bir mücadele gösterdik. Maçın başından itibaren savunmada iyiydik ama TOFAŞ'ın alan savunmasıyla oyunun rengi değişti. Alan savunmasına karşı daha önce antrenman yaptık ama takımım hücumda sabırsız davrandı. Boş oyuncu bulmaya çalışmadılar. Daha çok çabuk şekilde hücum şansını kullanmaya çalıştılar. Bu da bizim 10-12 sayı geri düşmemize neden oldu. Yine de takımım çok iyi karakter ortaya koydu. 12 sayı geri düşmemize rağmen oradan geri geldik. Maçın sonunda iki kere rakibimizi yakaladık. Son topu şanssız şekilde kullandık. TOFAŞ, maç boyunca bizden daha iyi mücadele etti ve bizden daha iyi takımdı. Rakibimizi tebrik ediyorum."


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content Video - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Lokomotiv Kuban, Orhun Ene, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minik bir Galatasaray taraftarı tribüne alınmadı! İşte o tepki çeken anlar
Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Son Dakika Haberleri
05:16 Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika Spor
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 07:35:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhun Ene: "Bu maçtan dersler çıkaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]