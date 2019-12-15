Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz - Son Dakika Spor

Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz

6 saat önce

OGM Ormanspor deplasmanında kazanmaya yetecek kadar efor sergilediklerini, kendileri için önemli olanın 17 Aralık'taki Lokomotiv Kuban maçı olduğunu belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Taraftarımızın katılımının ve desteğinin her zamankinden daha fazla görmek istiyoruz" dedi.

Orhun Ene: Taraftarımızı Kuban maçına bekliyoruz, System.String[]

OGM Ormanspor deplasmanında kazanmaya yetecek kadar efor sergilediklerini, kendileri için önemli olanın 17 Aralık'taki Lokomotiv Kuban maçı olduğunu belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Taraftarımızın katılımının ve desteğinin her zamankinden daha fazla görmek istiyoruz" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'u 94-76 mağlup ederek ligde bu sezonki 9. galibiyetine imza atan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Bu maçta oyuncuların kazanmaya yetecek kadar efor ortaya koyduğunu kendileri için önemli olanın 17 Aralık'ta Lokomotiv Kuban ile oynayacakları Avrupa maçı olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün bir şekilde kazandık. Oyuncularımı da anlıyorum, zor bir deplasmandan geldiler. Kolay değil tabii ki. Bizim iki kulvarda birden aynı kalitede basketbolla cevap verecek, reaksiyon verecek bir derinliğimiz de yok. Onun için bugün iyi oynamadık. Ormanspor gücü olduğu kadar direndi. Belki biraz daha gücü olsaydı yenebilirlerdi de. İnşallah Salı günü oynayacağımız maçtan oyuncular biraz da oraya kendilerini saklıyorlar diye düşünmek istiyorum. Bu mazeret değil ama bazen oyuncu kafasında, kendi için hedefler koyabiliyor. Bugün sadece kazanmaya yetecek kadar efor ortaya koydular" diye konuştu.

ATMOSFER FARK YARATACAK

7Days Eurocup'ta TOP16'ya kalmak istediklerini belirten Ene, Salı günkü maçın kendileri için çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Bizim için çok kritik bir maç. Avrupa'da birbirine denk güçlerin olduğu zor bir gruptayız. Son maçımızda farkı yaratacak olan atmosfer. Bugüne kadar zaten bizi yalnız bırakmıyorlar ama bu maç hakikatten çok özel bir maç. Bu maçta onların katılımının ve desteğinin geçmişten de daha fazla görmek istiyoruz. Bu destekle beraber biz de iç sahadaki Partizan, Rytas, Limoges maçındaki gibi basketbolumuzu ortaya koyarsak uzun zamandan beri başaramadığımız bir şeyi de inşallah başaracağız" şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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