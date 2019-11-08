Orhun Ene'ye 7 bin 500 TL para cezası! G.Saray maçında diskalifiye...
6 saat önce
TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa'da oynanan Tofaş - Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin cezası belli oldu.
TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa'da oynanan Tofaş - Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin cezası belli oldu.
Ene'nin müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 in 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
Bursa ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Tofaş, 112-83'lük galibiyet ile ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40
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