ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika

ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ

23.05.2021 16:24

Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti.

Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti. Hız ve navigasyon kullanımının yasak olduğu ralli, Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde son bulacak. Ankara'ya kadar rallide olacağını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı Ralli sayesinde Türk insanını, Türkiye'nin kültürünü tanımaya fırsat buluyorlar. Hatta biz ralliye katılanlara bazı ödevler veriyoruz. O ödevler sayesinde Türkiye'yi, Türk kültürünü, Türkiye'deki Avrupa değerlerini daha yakından keşfetme, bulma fırsatı da buluyorlar dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkan ve 2 gün önce Edirne'ye ulaşan 15. Europa - Orient Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi, İstanbul'a ulaştı. Klasik otomobilleriyle ralliye katılan sürücüler, Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi. Turistler otomobillere yoğun ilgi gösterirken, otomobillerle hatıra fotoğrafı çekildi.

RALLİ SAYESİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIMAYA FIRSAT BULUYORLAR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, ralliyi 11 yıldır desteklediklerini belirterek Bu ralli önemli bir ralli, dostluk ve barış rallisi. Önyargıların aşılmasını sağlayan bir ralli. Rallide hız amacı yok, navigasyon kullanmak yasak. Keza otoyolları kullanmak da yasak. Özellikle batı ve kuzey Avrupa ülkelerinden katılanların Anadolu'yu ve gerçekten Avrupa'nın beşiğini keşfetmelerini sağlamak. Ralli'ye katılanlar genellikle İstanbul, Antalya'ya gitmek yerine Anadolu'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Biz de Anadolu'nun her köşesini onlara keşfettirmeye çalışıyoruz. Ralli sayesinde Türk insanını, Türkiye'nin kültürünü tanımaya fırsat buluyorlar. Hatta biz ralliye katılanlara bazı ödevler veriyoruz. O ödevler sayesinde Türkiye'yi, Türk kültürünü, Türkiye'deki Avrupa değerlerini daha yakından keşfetme, bulma fırsatı da buluyorlar şeklinde konuştu. Rallinin Muğla'da sona ereceğini kaydeden Kaymakcı, Ben ralliye 3 defa geçmişte katılma fırsatı buldum. Bu rallide aşağı yukarı 7-8 günlük bir yolu kat ederek Strazburg'tan Çanakkale'ye kadar gelmiştim. Bu defa vaktimiz sınırlı olduğu için sadece Ankara etabına katılacağım dedi.

KATILIMCILAR RALLİYE KATILARAK TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERMİŞTİ

Kaymakcı açıklamasını şu şekilde sürdürdü Pandemiden dolayı biz bu ralliyi istediğimiz büyüklükte yapamadık ancak 15'incisi düzenlenen ve bizim 11 yıldır desteklediğimiz ralli aslında bir dayanıklılık rallisi. Covid'e karşı mücadelemizin de bir simgesi olarak görmemiz gerekiyor bu ralliyi bu sene. Aynı zamanda her yıl biz bu ralliyi Sultanahmet Meydanı'ndan başlatmak istiyoruz, bunun önemli bir nedeni de şu. Geçmiş yıllarda bu meydanda Türkiye'de turizmi baltalamak isteyen bir terör eylemi gerçeklemişti. Buna rağmen ralliye katılan değerli katılımcılar Kuzey Avupa'dan, batıdan gelerek Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermişti. Bugün Türkiye pandemi anlamında da güvenli bir ülke. Onun için bu pandemi ortamında gerekli sağlık önlemlerini alarak ralliye katılan katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Dönüşlerinde de Türkiye'yi ülkelerinde anlatmalarını diliyorum. Kaymakcı, Bu ralli aynı zamanda da bir İpek Yolu rallisinin doğuşuna da öncü olacak. Önümüzdeki yıl Türk Cumhuriyetlerinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Tuna Nehri'nden Orhun Anıtları'na kadar bir İpek Yolu rallisi de yapılacak. Umarız hem doğu-batı rallisi hem İpek Yolu rallisi önümüzdeki yıl pandemisiz, daha fazla katılım ile gerçekleşir ifadelerini kullandı. Bakan yardımcısının konuşmasının ardından ralliciler hareket etti. Sürücülerin Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Mersin, Antalya üzerinden Muğla- Dalyan güzergahında seyir etmesi bekleniyor.

ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ
ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ

Sultanahmet, İstanbul, Türkiye, Orient, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORİENT DOĞU - BATI DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ - Son Dakika


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