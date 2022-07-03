Orient Ekspresi, Paris-Viyana Arasında 2024'te Yeniden Faaliyete Başlayacak - Son Dakika
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Orient Ekspresi, Paris-Viyana Arasında 2024'te Yeniden Faaliyete Başlayacak

03.07.2022 11:20
Orient Ekspresi, Paris-Viyana Arasında 2024'te Yeniden Faaliyete Başlayacak

PARİS, 3 Temmuz (Xinhua) -- Fransız çok uluslu konuk ağırlama şirketi Accor, Fransa'nın başkenti Paris'i Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bağlayan Orient Ekspresi'nin 2024 yılında yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

PARİS, 3 Temmuz (Xinhua) -- Fransız çok uluslu konuk ağırlama şirketi Accor, Fransa'nın başkenti Paris'i Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bağlayan Orient Ekspresi'nin 2024 yılında yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Fransız haber kanalı BFMTV'nin Cumartesi günkü haberine göre, yeni trende 12 yataklı vagon, bir restoran, üç adet dinlenme salonu ve bir personel vagonu olacak. 1880'lerde Belçikalı mühendis ve işadamı Georges Nagelmackers tarafından hizmete sokulan Orient Ekspresi, Paris'i kıta Avrupası'nın başkentlerinden geçerek İstanbul'a bağlayan seferlerini 2009 yılına kadar sürdürdü. İlk sefer Paris ile Viyana arasındaydı. Orient Ekspresi'nin, Fransa'nın devlete ait ulusal demiryolu şirketi SNCF ile birlikte ortak sahibi olan Accor Grubu yaptığı açıklamada, "2024 yılında Paris Olimpiyat Oyunları zamanında, en iyi Fransız sanatkarlarla işbirliği içinde tasarlanan ilk vagonlar Orient Ekspresi'nin yeni cazibesini sunacak" dedi. Yeni Orient Ekspresi treninin mimarı Maxime d'Angeac basın toplantısında yaptığı açıklamada, Orient Ekspresi'nin bilimsel, sanatsal ve teknik kriterleri karşılayacak şekilde yeniden doğuşunun teknolojik bir meydan okuma olduğunu, çünkü projenin tamamının bir sanat eseri olarak tasarlandığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Fransa, Viyana, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orient Ekspresi, Paris-Viyana Arasında 2024'te Yeniden Faaliyete Başlayacak - Son Dakika

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